日演員菅田將暉傳喜訊，與交往兩年女友小松菜奈結婚，15日由兩人聯名宣布。促使菅田與小松展開交往、兩人合作演出的愛情片《線：愛在相逢時》正在台上映。菅田將暉當天依時間到電台主持深夜節目，電台停車場入口有大批記者等候著他，他因直播節目在即而簡短應對。

菅田入電台前受大批媒體包圍，左手戴着銀色戒指的他表示：「多謝大家，不好意思，私生活事情還麻煩大家這麼晚來聚集在這裏。我今後也會繼續努力，也請大家繼續給我們指教。」被問到心情，他說：「很幸福！」然後急上節目而進電台。而之後在直播節目中，菅田提到感激新妻小松，一度從聲音聽出情緒激動數秒才平復情緒。

另外，曾為菅田創作歌曲〈尋找錯處〉一曲的人氣歌手米津玄師、以及演員佐藤健等菅田的圈內好友們也向菅田夫婦送上祝福，連曾與菅田傳過緋聞的女星二階堂富美也在SNS中祝福，發文：「二人變成家人了，要好好慶祝啊！」