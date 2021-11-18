屏東1名在夜市擺攤的年輕人妻小芳（化名）戀上隔壁攤的男子，2人在前年6月2次相約到旅館開房間，男子事後還傳訊息問小芳「叔叔就是打砲的工具嗎？」小芳則說是「身心靈都不錯的好工具」，小芳丈夫得知後氣得提告，法院一審判男子須賠20萬，經上訴後遭駁回，全案確定。

判決書指出，小芳的丈夫控訴，男子與小芳同為夜市攤商，2人在2019年6月相約至旅館發生關係，隔月再次發生關係，後來小芳丈夫發現2人的對話紀錄，其中年紀較長的男子對小芳說「叔叔就是打砲的工具嗎」，小芳回覆「X！身心靈都不錯的好工具」，因此決定提告。

男子挨告後辯稱，小芳在悔過書中提到2次發生關係皆非事實，第1次他整天都在高雄，第2次則都在夜市擺攤，並提出當時的Google定位證明，而2人對話內容僅是抱怨小芳婚姻不美滿，並無發生關係；男子一審遭判應賠償20萬，他提出上訴。

不過男子在二審時未到場開庭，也沒有提出書狀聲明或陳述，法官認為小芳已坦承與男子發生關係，小芳事後寫悔過書及自述狀時稱因當時將網路定位關掉，才無法明確指出2次發生關係的時間地點，且2人訊息內容也不似一般朋友，因此駁回男子上訴，全案確定。