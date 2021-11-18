為讓健康食品保健功效評估試驗之實驗方法與實驗執行相關規範更臻明確與周全，並考量動物保護及福址，衛生福利部18日預告修正「健康食品之輔助調節血壓功能評估方法」草案，名稱也修正為「健康食品之輔助調節血壓保健功效評估方法」。

草案有60天的預告評論期60日，將蒐集各界意見。

食藥署官員表示，此次修正是針對2006年的的公告做修正，並不影響已在市面上的健康產品，以及在進行中的健康食品。

此次預告草案修正有3重點包含，一、刪除動物實驗；二、修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目；三、修訂數據統計分析方法與結果判定之規範及保健功效宣稱。

「健康食品」所准許標示或廣告之保健功效及其宣稱敘述，取決於個別產品依據衛福部公告之保健功效評估方法，提出之科學實驗驗證結果。

衛福部強調，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，亦無治療疾病的作用，若身體有任何不良狀況仍應循正常醫療管道診治，切勿自行食用誇大功效或宣稱療效的產品，以免花錢又傷身。