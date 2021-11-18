民進黨縣議員徐筱菁18日總質詢詢問農業處長李乙廷，對農委會主委陳吉仲指摘有何回應。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，17日，縣府農業處長李乙廷回答縣議員廖秀紅，質詢農委會新廚餘禁令問題時表示，農委會這項新廚餘禁令是在扼殺小豬農生存空間，是為萊豬而設，引來農委會主委陳吉仲反擊，直指李乙廷誤解非洲豬瘟防疫，苗栗縣縣議會徐筱菁18日質詢時再問李乙廷對陳吉仲說法有何回應？李乙廷表示，他從事農業40年，堅持他回答詢內容無誤，農委會是為了萊豬不顧小豬農生存。

苗栗縣政府農業處長李乙廷，曾擔任立法委員，後在苗栗縣長徐耀昌當選後，出任苗栗縣肉品市場總經理多年，對於國內豬肉市場及豬農困境非常了解，今年再轉任農業處長。陳吉仲指稱李乙廷不了解非洲豬瘟等問題，又是在顯擺官大學問大，因此，李乙廷在18日回答民進黨縣議員徐筱菁質詢陳吉仲對他的批評時，李乙廷首先就強調他從事農業工作已超過40年，來打臉陳吉仲。

17日，苗栗縣議會總質詢，縣議員廖秀紅替縣內小豬農發聲，指稱農委會在今年9月1日以非洲豬瘟為由，通令全國豬農停止用廚餘養豬一個月，其間還要豬農改善豬舍蒸煮設備，以備將廚餘加溫處置符合規定，許多小豬農依中央規定斥資改善蒸煮設備後，結果，10月1日，農委會突然再發命令，全面禁止飼養199頭以下的豬場使用廚餘餵豬，此令一出，就是逼小豬農退場，全面遏殺小豬農生存空間。

李乙廷答詢時直指，中央禁廚餘新禁令決策內容非常粗糙，是在為了萊豬而設，未來苗栗縣全縣共28個養豬場中，將只剩8家，事實上，使用廚餘餵豬不是非洲豬瘟傳布的唯一途徑，而且，中央一直怪罪海峽對岸與傳入非洲豬瘟有關，他認為這並非事實，因為大陸的豬價比台灣貴，根本沒有利潤空間可以將豬肉輸來台灣，非洲豬瘟也不可能自行飛過海峽傳進台灣。農業處曾多次向中央反應，卻都是「狗吠火車」中央仍執意要推新禁令。

李乙廷的真實答詢卻引來農委會主委陳吉仲不滿，於18日上午反擊李乙廷，指摘李乙廷剛接農處不久，搞不清楚非洲豬瘟防疫問題。再度以中央官員高度，展顯官大學問大的傲慢。

民進黨籍苗栗縣議員徐筱菁18日上午總質詢時，以陳吉仲指摘李乙廷不懂非洲豬瘟防疫問題，請李乙廷回應，李乙廷答詢表示，他從事農業工作超過40年，非常了解農業問題，他問，中央訂立飼養豬集199頭以下的豬農不得餵食廚餘，他搞不懂這個「199」的數據是怎麼來的？為什麼會不是200頭，或者不是149，為何是199，難道是為了促銷才挑選這個數字嗎，農業處曾經發文詢問農委會，但農委會始終無法給出答案。

李乙廷表示，他身為苗栗農政單位首長，理應為苗栗全體農戶權益努力，但農業處為了廚餘養豬問題與農委會交涉多時，農委會態度完全不理會基層豬農生計，因此，廖秀紅議員所質詢問題，他就將實情說出，就算徐筱菁議員質詢，他還是堅持他的說法不變。