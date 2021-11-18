台北通昨晚又當機，民眾抱怨無法使用熊好券。台北市議員簡舒培今於臉書批評，台北通當機頻頻，熊好券沒法用，民眾叫苦連天，柯文哲深夜卻在與國民黨議員直播大玩藍白拖，滿腦子只想著選舉和壯大他的民眾黨，無心市政。

簡舒培質疑，昨天柯文哲最心愛的APP台北通又當機，晚餐時間想要用熊好券大快朵頤的民眾，卻面臨「有券用不得」的窘境，也讓振興紓困變得毫無意義。

簡舒培說，柯文哲在台北通多次爆出問題，不針對問題去解決，民眾在晚餐時間無券可用的時候，柯文哲卻送紅豆湯給國民黨議員直播作秀。

簡舒培指出，熊好券的目的是要振興商業，但一開始就延遲了很多日子不說，台北通常當機又難用，在民眾水深火熱的時候，柯文哲卻只記得和國民黨議員大玩藍白合政治操作，滿腦子只想著選舉和壯大他的民眾黨，無心市政，沒有將台北市民的福祉放在心上，難怪台北市政的民調最後一名，市民真的沒有冤枉他。