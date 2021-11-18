日中外長電話會談 日方提台海和平穩定重要性 21:492021/11/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本外務大臣林芳正。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本外務大臣林芳正今天跟中國國務委員兼外交部長王毅，進行上任以來首度電話會談。日媒報導，林芳正除了提到釣魚台列嶼與人權問題，也提到台灣海峽和平與穩定的重要性。 日本時事通信社報導，林芳正在會談中提到中國公務船相繼進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，及香港、新疆維吾爾自治區人權問題，表達「深刻憂慮」。 林芳正還提到台灣海峽和平與穩定的重要性。 日本方面表示，王毅則是重申過去一貫主張。 美中軍備控制 啟動前期對話暖身 穩定油價抑通膨 傳美要求中國 釋放石油儲備 #林芳正 #提到 #電話會談 #報導 #人權問題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜習會美急中緩 對台不是好消息 04:102021/11/18 焦點新聞 防長表態支援美國協防台灣 澳洲外長回應了 14:352021/11/18 國際 美中就軍備控制進行對話 強調非正式會談 10:092021/11/18 財經 加速危老樓重建 高市議員促設都更處 04:102021/11/18 地方新聞 白宮：美中將就軍備管制進行談話 但非正式會談 05:502021/11/18 國際 2022環太軍演 國防部積極溝通中 04:102021/11/18 焦點要聞 美參議員主張藉威嚇維持和平 劉世芳：會遵守《台灣關係法》立場 11:572021/11/18 政治 拜登：美國不鼓勵台灣獨立 對台政策沒有改變 04:102021/11/18 焦點要聞 顧立雄：總統互不隸屬說 美方深刻理解並不反對 10:382021/11/18 政治 社評／中美氣候聯合宣言給台灣的壓力 04:102021/11/18 焦點新聞 拜登弦外音 兩岸自己解決 別到華府吵 04:102021/11/18 焦點新聞 國際熱門新聞 降低失智風險達3分之一 研究認證應多攝取的食物與飲料 - 國際 阿富汗局勢混亂 俄羅斯決定撤僑 - 國際 賀錦麗遭邊緣化回不去了？拜登爆恐換掉副總統 - 國際 梅克爾坦言對北京太天真 曝完全脫鉤後果 - 國際 防長表態支援美國協防台灣 澳洲外長回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。