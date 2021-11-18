日本外務大臣林芳正今天跟中國國務委員兼外交部長王毅，進行上任以來首度電話會談。日媒報導，林芳正除了提到釣魚台列嶼與人權問題，也提到台灣海峽和平與穩定的重要性。

日本時事通信社報導，林芳正在會談中提到中國公務船相繼進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，及香港、新疆維吾爾自治區人權問題，表達「深刻憂慮」。

林芳正還提到台灣海峽和平與穩定的重要性。

日本方面表示，王毅則是重申過去一貫主張。