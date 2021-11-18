隨著加密通貨價格節節走高，投資人對加密資產的狂熱亦攀升至頂峰，第三季非同質化代幣（NFT）銷售額創下107億美元紀錄，較前一季激增逾7倍。

根據研究機構DappRadar統計，第三季NFT銷售額高達107億美元，金額遠遠高於第二季的13億美元，與第一季的12億美元。

NFT使用區塊鏈記錄數位商品的所有權，例如影像、視訊、收藏品，甚至是虛擬世界的土地等。NFT銷售勁升且價格龐大對部分投資人形成阻礙，但NFT爆炸性成長似乎沒有止息跡象。

全球最大NFT銷售平台OpenSea 8月的銷售額為34億美元，9月數據亦維持強勁，達30億美元，即便當時全球股市遭遇亂流。

新冠肺炎病毒在全球大流行期間，加密通貸價格節節走高，部分人士將此視為是NFT市場成長的一大推手，因為投資人使用加密通貨購買NFT。

NFT的市場規模因計算項目而異，發生在「鏈下」（off-chain）的交易通常不被計入，例如拍賣會的NFT藝術品銷售。

DappRadar的統計包含多個區塊鏈與鏈下交易，稱2021年前三季的NFT銷售額達132億美元；另一家研究機構CryptoSlam的數據為96億美元。此外，只在以太坊區塊鏈追蹤NFT的NonFungible.com，其數據僅有70億美元。

根據NonFungible.com統計，數位收藏品是9月最熱門的NFT類別。最昂貴的NFT藝品銷售是佳士得（Christies）3月拍出的數位藝術品，美國藝術家Beeple的《每一天－最初五千天》（Everydays-The First 5000 Days），拍賣價高達6930萬美元。

第三季遊戲NFT銷售亦勁揚，根據DappRadar數據顯示，區塊鏈遊戲《Axie Infinity》在第三季創造7.76億美元收入。

NonFungible.com統計，第三季近六成的NFT銷售金額在101至1000美元，1001至1萬美元約占20％。