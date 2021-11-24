因勞動力成本侵蝕獲利表現，以及旗下Nordstrom Rack平價業務尚未恢復到疫前水準，美國連鎖百貨公司Nordstrom上季獲利表現遠不及市場預期，周二盤後股價重挫逾23%。

Nordstrom令人失望的業績表現和全年展望，與在上周調升財測的同業梅西百貨和Kohl's形成明顯對比，這兩家百貨公司在轉嫁高漲的成本給消費者和管理庫存方面都更為成功。

Nordstrom執行長Erik Nordstrom表示，公司必須加速轉型，以善用優勢並擴大市占。

Nordstrom公布，第三財季（截至10月30日）營收為36.4億美元，較前一年同期的30.9億美元成長，並優於市場預期的35.5億美元，但仍略低於2019年同期、新冠疫情尚未爆發前的36.7億美元。

淨利為6400萬美元，相當於每股盈餘39美分，優於前一年同期的5300萬美元、每股盈餘34美分，但遠不及市場預估的56美分。

Nordstrom同名百貨公司第三財季營收年增11%，並較2019年同期成長3%。

迎戰TJ Maxx和梅西百貨旗下Macy's Backstage的折扣事業部門Nordstrom Rack，第三財季營收較2020年同期成長35%，但較2019年同期下滑8%。

數位事業營收較2020年同期減少12%，但較2019年成長20%，並貢獻整體業務約40%。

Nordstrom表示，庫存較2019年同期增加13%，因為公司提前了一些商品的下單，以緩解供應鏈瓶頸的衝擊。

儘管第三財季營收表現良好，該公司仍維持全年營收將成長逾35% 的預測不變，不及分析師預估的成長36%。

Nordstrom表示將採取行動提升Nordstrom Rack業績，包括投資於品牌塑造和提高庫存水位，此外，公司也需要調整定價。