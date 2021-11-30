愛立信發布業界第一份結合消費者滿意度與市場事實資訊的5G消費者市場分析─《5G領航者：贏得消費者青睞和推動營收成長》，調查包含台灣、美國、中國、德國、瑞典、韓國等全球22個市場，發現目前主要推動全球消費者5G需求的電信商，稱之為「5G領航者」，留住用戶的可能性是其他電信商的三倍，在每用戶平均收入(ARPU)和行動服務營收成長的可能性更幾乎達兩倍。

愛立信表示，處在5G領航者階段的電信商，其平均5G人口覆蓋率為75%，下載速度為270 Mbps，平均5G可用性為14%或更高；75%的 5G領航者根據速度、服務品質、固網行動匯流或搭配套裝方案來提升5G收入；與其他電信商相比，50%的5G領航者ARPU與去年同期相比成長至少1%或更多；平均來說，5G領航者的用戶有70%認為自家電信商是5G市場的領導者；5G領航者有近50%的電信商已經推出5G無線固網接入(Fixed wireless accessFWA)；在5G領航者階段的電信商，在推動5G獨立組網和多接取邊緣運算的發展最為積極主動。

愛立信消費者行為研究室負責人Jasmeet Singh Sethi表示，預估到2030年，5G消費者服務可為電信商帶來高達3.7萬億美元的累積收入機會。這份報告概述了能夠展示採用新技術讀能力、影響消費者認知以及準備好投資和專注於5G服務創新的5G領跑者，已經在電信商拓展新營收機會的競賽中領先。探索5G帶來的新興機會，可以讓更多的電信商成為5G領航者，並以同樣的速度提升他們的營收。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，台灣相較於其他東北亞市場較晚推出5G服務，但是在網路表現上獲得多家第三方研究機構認可，具有引領全球5G市場、帶動創新的領航者潛力。電信商在加速部署5G的同時，了解並專注於消費者的核心訴求非常重要。愛立信長期致力探索消費者、產業和永續社會連結性的未來，將持續協助電信商優化網路部署，提供更好的5G體驗。