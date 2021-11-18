統一獅隊18日雖以3比4不敵富邦悍將，但靠著另一地的味全龍以11比2擊敗中信兄弟，仍奪下隊史第15座季冠軍，這是中職史上第10次、獅隊隊史第3次非自力封王，也讓獅隊暫時鬆口氣，林靖凱說：「接下來就是要為了總冠軍努力。」

獅隊點亮下半季封王魔術數字後，曾打出一波5連勝，加上兄弟苦吞4連敗，魔術數字一口氣降至M4，但獅隊卻「近冠情卻」，10日起吞下4連敗，大好封王優勢一度變為重擔。

雖然今天沒靠著自己贏球奪下季冠軍，成為獅隊一大遺憾，林安可說：「今年滿特別的，但還是有些遺憾，我們很早亮燈但打得有些辛苦，有傷兵又有低潮，一直拿不下來，能奪下季冠軍滿辛苦的。」

今年打擊大爆發的林靖凱則表示，身為衛冕軍，大家一定會很期待能再奪季冠軍，「現在拿下季冠軍後心裡會比較輕鬆一點，上禮拜吞4連敗，壓力一定會有，但學長還是提醒大家，在場上把本分、能力展現出來，接下來就繼續為總冠軍努力。」

林靖凱從去年打擊率僅2成43進步到本季的3成04，看到自己的進步他想對自己說聲恭喜，「滿想恭喜我自己，能夠突破去年的我，大家都知道我在守備很突出，但我也想告訴大家，我能在攻守都平衡。」