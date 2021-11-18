統一獅隊18日靠著另一地中信兄弟吞敗，奪下隊史第15座季冠軍，接下來最終目標就是要在台灣大賽完成衛冕，從去年的「挑戰者」到今年的「衛冕軍」，總教練林岳平認為球隊最大關鍵，就在不管是投手、野手，都懂得如何展現拿下勝利的能力。

獅隊去年靠著「外野三帥」林安可、蘇智傑、陳傑憲打出驚人表現，從逆境中一路過關斬將，先奪下季冠軍，之後在台灣大賽逆轉兄弟，奪下隊史第10座總冠軍。

今年獅隊從「挑戰者」轉變為「衛冕者」，林岳平也認為球隊有打出應有氣勢，「作為衛冕軍，要打出常勝軍的氣勢，勝率要超過5成，每個人也都有表現出該有的方向，符合教練的期待。」

獅隊上半季一度暫居第一，但碰上疫情延賽，復賽後狀態沒能延續，也將季冠軍拱手讓給兄弟，下半季獅隊捲土重來，下半季從8月31日站上第一後，雖曾遇到低潮掉到第二，但很快調整又重新攀上龍頭，在3帥「3缺2」的情況下，其他球員仍努力穩住陣腳。

「餅總」認為，雖然在蘇智傑、陳傑憲缺陣的情況下球隊輸多贏少，但球員仍努力拚戰，讓獅隊有了另一種氣象，林岳平說：「不會完全要仰賴他們，打出了不同的隊型。」

首席教練高志綱也認為，獅隊能奪下季冠軍靠的是團隊，「我不會特別點名Keyman，因為好的球隊是會有人輪流跳出來，之前智傑、傑憲受傷，但大家都有想要撐住球隊的感覺，最重要的是球員心態，盡力讓球隊維持在高檔。」