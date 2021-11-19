近期各地發生街頭衝突鬥毆案件引起民眾關注，新北市蘆洲警分局為防制轄內不良份子藉機滋擾及深夜製造噪音車，於17丶18日連續2天規畫擴大臨檢，針對治安要點KTV丶釣蝦場丶汽車旅館及易聚集之處所公園實施臨檢及清查，並給幫派據點迎頭痛擊，及深夜時段青少年故意製造噪音車輛並規劃擴大路檢勤務。

新北市蘆洲警分局為防制轄內不良份子藉機滋擾及深夜製造噪音車，於17丶18日連續2天規畫擴大臨檢。（蘆洲警分局提供）

專案勤務共動員分局內104名警力，執行成效計查獲各類通緝犯3人、公共危險案2件2人、噪音車10件；蘆洲警分局表示，未來仍將持續不定期規劃勤務，針對滋事場所時段，部署適當警力，展現嚴正執法決心，不讓不法份子有喘息機會。

新北市蘆洲警分局為防制轄內不良份子藉機滋擾及深夜製造噪音車，於17丶18日連續2天規畫擴大臨檢。（蘆洲警分局提供）

蘆洲警分局長張國哲表示，本次專案勤務規劃重點針對轄內易發生滋事案件場所，及轄區重要聯外道路及交通要道丶聯外橋樑等區域，採取區域聯防擴大路檢，部署警力實施威力臨檢，強力壓制犯罪，讓民眾能感受到案件在哪警察就在哪，豎立優勢警力、強悍執法、壓迫犯罪威信。

展現新北警方強勢守護治安的決心，有效打擊不法份子氣焰。並秉持局長黃宗仁持續強力掃蕩黑幫、詐欺、槍毒等毒瘤，展現警察除惡務盡打擊犯罪決心及有信心維護新北市良好治安。