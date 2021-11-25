「中國網絡媒體論壇」25日在廣州開幕，香港行政長官林鄭月娥以視訊方式出席論壇並發表致辭。林鄭提到，港府一直便利傳媒採訪，她自詡上任後就開放讓網路媒體採訪政府活動及出席記者會，但須適當地監督和管理媒體，港府正研究假新聞問題，將參考其他地方經驗再決定最好處理方法，並提及，打擊網路罪行也是香港警方重點工作。

林鄭月娥表示，港府一直便利傳媒採訪，自詡上任後就開放讓網路媒體採訪政府活動及出席記者會，但須適當地監督和管理媒體，港府正研究假新聞問題，將參考其他地方經驗再決定最好處理方法。

林鄭續指，香港有七成市民透過手機看新聞。《香港國安法》要求港府「對包括媒體和網絡等涉及國家安全的事宜，應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理」，為了防範媒體被操縱而造成社會危害，「預防勝於治療」，除針對虛假資訊作澄清，打擊網路罪行也是香港警方重點工作。

她特別提到，網路科技發展迅速，原法律不一定能有效地處理網路上的各種不當行為，包括惡意公開他人個人資料、發表仇恨言論或發布假新聞等，港府會不斷檢視法律，填補漏洞。