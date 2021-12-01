澎湃新聞報導，雲南宣威一微博用戶「魚蛋蛋8」11月25日發文稱，今年3月間，母親在家裡遭父親潑汽油燒傷，延至7月去世。他的父親一直沒被拘捕，逍遙法外。澎湃新聞為此作了相關報導，引起有關單位重視。雲南省宣威市人民檢察院1日透露，犯罪嫌疑人陳X衛因涉嫌故意殺人，目前已被檢察院批准逮捕。

舉報人1日透過微博發文稱，12月1日中午12點左右，他接到公安機關的電話，得知調查取證工作已經結束。案件負責人告知，調查結果顯示其父親涉嫌故意殺人，已被逮捕。

澎湃新聞此前報導，11月25日，微博用戶「魚蛋蛋8」發布資訊稱，他的母親常年被家暴，多次離家出走。今年3月14日晚，他的母親在家裡被丈夫潑汽油燒傷，7月去世。至當時，嫌犯還沒有被拘捕。

11月25日，雲南省曲靖市宣威市熱水鎮政府辦公室指出，犯罪嫌疑人已於11月20日被當地警方刑事拘留，警方已報請檢方批捕。

熱水鎮政府辦公室一名工作人員表示，案發後，當地公安部門介入處理，政府相關職能部門也為當事人的家庭提供幫助。今年10月份，在知悉當事人（魚蛋蛋8）家中經濟困難的情況後，政府部門為他申請了大額臨時救助，目前正在公示期間。

前述工作人員介紹，他們通過走訪得知，當事人的父母存在複雜的感情糾葛。案發時只有當事人的父母在場，兩人均被燒傷。且事發後兩人的說法存在矛盾。「他父親說是他母親向他潑汽油、點的火，他母親說是他父親潑汽油、點的火。」工作人員表示，具體以公安機關的調查結果為準。

對此，11月25日晚，雲南省婦聯工作人員稱，他們已關注到此事，正在瞭解。

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