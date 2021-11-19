核四議題遭綠營狂攻成破口？ 朱立倫：民進黨執政才有破口

國民黨主席朱立倫19日出席台北國際照顧科技應用展，親自體驗展出的銀髮族復健機具。（鄭任南攝）

國民黨主席朱立倫上午參訪台北國際照顧科技應用展。（國民黨提供）

年底四大公投即將登場，民進黨主攻重啟核四，民調顯示不同意比例提高。對此，國民黨主席朱立倫上午參訪台北國際照顧科技應用展受訪表示，民進黨砸大筆資源，至少有5800萬，再加上政府的力量，的確不同意比例提高了2％，看起來這也是民進黨砸錢努力的成果，不過看起來就像天花板。

朱立倫強調，民眾的力量才是無限的，國民黨會在最後關鍵時刻，跟所有民眾站在一起，不只有國民黨，還包含所有民間團體、各黨派等，大家共同彙集起來，用人民的力量對抗鴨霸的政府。

是否擔心重啟核四公投變成破口？朱立倫直言，「民進黨執政才有破口」，公投沒有什麼好破口的，當然國民黨尊重不同的聲音，但是總目標還是4個都同意，台灣更美麗。

談到國民黨副祕書長羅智強昨對戰內政部長徐國勇的表現，朱立倫肯定羅智強很有戰鬥力、很有創意，也對於公投宣講有很多的貢獻，昨天在辯論會上的表現非常好，用最具體行動告訴全民，民進黨前後完全矛盾、完全不一的情況，所以他是國民黨非常有戰鬥力的戰將。至於重啟核四公投領銜人黃士修言論遭質疑有恐嚇嫌疑，朱不願對個案多加說明，只談論國民黨的部分。

另外，外界關注拜習會後台海情勢，美國總統拜登提及「不鼓勵台獨」，朱立倫說，國民黨跟美國政府一樣的立場，包含反對台獨、堅決反對任何改變現狀的行為，國民黨堅定的是維持台海的安全和平跟繁榮，這是最高目標。任何試圖改變台海現狀，或者是破壞和平，或者是要支持台獨，都予以反對。