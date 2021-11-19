明天是「國際兒童人權日」，衛福部社家署將公布推動聯合國兒童權利公約(CRC)的第二次國家報告。立法院兒少權利促進會跨黨派立委今邀民間團體，簽署「終止兒少不當對待」宣言書，並呼籲全體委員、民間團體都能攜手共同檢視國家報告的內容，讓國家報告不只是政績宣傳的紙上談兵。

兒福聯盟政策中心組長朱詩瑀說，民間團體也準備推出一個民間版的托育專法，法案中除了有孩童權益的專章，也會有吹哨者條款，讓大家能夠站出來對於不當對待事件進行通報。

立法院兒少權利促進會及會長時代力量立委王婉諭、副會長民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委羅美玲，及兒童權益促進協會理事長王薇君、人本教育基金會執行長馮喬蘭、兒童福利聯盟朱詩瑀組長，舉辦「終止兒少不當對待」記者會。

王婉諭指出，近年來在校園、機構、幼托場所、甚至在家庭中，虐待案件仍層出不窮地發生，後續調查制度的消極與缺漏，顯示國家連避免兒童受到傷害的消極層面都還遠遠不足，更遑論兒童的積極權利。

邱臣遠指出，根據衛福部統計，去年兒少保護通報案件達8萬2千件，比前年多出將近1萬件，兒少受虐案件也高達1萬2千多件，顯示兒童權利公約國內法化在這些年來，政府在防制兒少受虐還有很多改善空間。

羅美玲強調，近年來兒虐事件並沒有減少，甚至隨著時代的推進，還增加了兒少虐待的樣態，尤其是數位網路的發展，也讓兒少受到性剝削、性虐待的危害，希望政府能夠全面重視、改善。

兒童權益促進協會理事長王薇君感嘆，她的姪子在10年前遭遇不幸，然而這10年來，兒虐事件卻沒有真的消失，甚至有越演越烈的趨勢。現行法令中，有些規範並沒有提供第一線執法人員足夠的支持，反而可能會消滅熱情。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，體制上最根本的問題，就是社會、制度上普遍存在對兒童的歧視，若出現在成人間，即會成立公然侮辱，但在教室內卻能以班級經營、輔導管教之名，正當化侮辱性的言論。