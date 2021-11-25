甫於年初獲得美國權威消費品評測雜誌《消費者報告》評選為最佳汽車品牌第一名的MAZDA，日前在《消費者報告》最新公布的年度消費品調查中，MAZDA獲評為三大可信賴汽車品牌之一，並以MAZDA MX-5與MAZDA CX-9雙雙入選2021年10大最可靠車款，再度獲得肯定。

《消費者報告》（Consumer Reports）以在北美所蒐集到32萬輛車的數據進行17個故障區的分析，從最令車主困惱的小問題到主要的系統故障等，例如：剎車異音、內飾損壞、變速箱、四輪驅動系統等維修，消費者報告的資深試車編輯權衡每種問題與維修的嚴重程度，並且同一款車至少涵蓋兩年式車型來做評測，為每一款車型計算出可靠度的評分，並且將該分數加上賽道測試、車主滿意度調查結果以及安全數據，最後得到總和的分數，MX-5與CX-9皆在同級競爭對手中，展現較為傑出的可靠度而獲得推薦。