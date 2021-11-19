19日印度總理莫迪政府的經濟顧問委員會表示，印度下一個財年的經濟成長率(GDP)，將落在7%與7.5%之間。同時，下一次預算目標也會放在國企私有化上面，希望能把這項經濟改革更加落實化。
2020年因為新冠病毒爆發，印度當時全年的GDP大幅衰退7.3%，成為有史以來最慘的一年。當地政府預估，本財年可望成長約10.5%。至於人與人面對面接觸較頻繁的服務業，以及建築業要有起色，可能要到2022財年才看得到。
印度近期的稅收增加、出口成長、零售銷售以及電力需求等景氣復甦指標，明顯優於預期，故學者專家才會上修當地GDP預估值。
這些印度的經濟顧問也指出，該地2022財年的預算收入方面，不應不切實際訂的太高，若有多餘的收入應計入資產項目中。因新冠疫情影響，包括教育、技能或溝通等這些人力資本出現不足現象，所以多餘的預算收入可挹注在人才養成上面。
2020年，印度政府公布一系列國企私有化的計畫。最近，也宣布要將印度航空出售給當地最大的公司塔塔集團。
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