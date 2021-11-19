隨著通膨持續飆升以及經濟加速增長，聯準會決策官員正在考慮是否應該比幾個月前所預想的更早調升利率。

此時正值美國總統拜登即將決定是否由鮑爾（Jerome Powell）連任聯準會主席，或是拔擢聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）接任該職位。

本周早些時候，拜登透露他可能在周五公布最終決定。

但無論拜登最終選擇誰，這位央行掌門人都將面臨達成兩大目標的艱困任務。這兩個目標分別是穩定物價和充分就業，但彼此間互相衝突的情況似乎越來越明顯。

鮑爾和布雷納德都主張隨著供應鏈的復原，當前高漲的通膨將在明年消退，因此聯準會應該將利率維持在歷史低點，為數百萬在疫情期間失去工作的美國人重返就業市場爭取更多時間。

本來這樣的看法獲得許多聯準會官員認同，但持續上漲的物價正帶來挑戰。

聯準會一直站在鴿派的決策官員之一在周四表示，與6個月前相比，他對於明年升息的可能性抱持「更加開放」的心態。芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，雖然他不這麼認為，但如果通膨居高不下，那麼在2022年升息可能是合適的。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，根據就業前景，他認為美國央行可能會在明年中開始升息，「目前，我們的預測顯示到明年夏季，美國的就業數據將幾乎達到疫前水準，屆時，我認為試著讓利率政策回歸正常化是合適的」。

聯準會官員在上次會議時決定開始撤回對經濟的支持，自11月起逐步縮減每月1200億美元的資產購買計畫，並於明年6月完全退場。

但是自上次會議以來，部分決策官員開始呼籲央行應採取較為強硬立場並加快縮表步伐，以便聯準會必要時能更早升息。

埃文斯周四反駁這個主張，他表示：「我們的預期是不會在縮表結束之前升息，也不會調整縮表步伐，除非我們看到數據出現重大變化」。

儘管如此，市場交易員已經在調整他們的預測，利率期貨現在押注聯準會在明年底前升息3次的可能性超過五成。

聯準會下一次的貨幣政策會議將於12月15日召開，會後將發布最新的季度預測報告，可望讓外界更加了解決策官員的看法是否出現重大轉變。

根據9月會後發布的預測報告，僅有一半的聯準會決策官員認為應該在明年升息，另一半則認為較可能在2023年首次升息。