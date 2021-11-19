台灣高鐵(2633)前10月合併營收為234.09億元，年減25.74%；高鐵宣布自明年1月4日起，恢復為5月疫情升級前之時刻表，每周仍維持1016班次之旅運服務。

高鐵公司表示，今年5月起因本土疫情爆發，旅客外出行程銳減，高鐵自5月21日起實施短期班表，並因應班次數減少，特別於疫情嚴峻期間調整部分車次之停靠站，在有限車次數下提升列車可服務範圍。因應疫情變化快速，短期班表歷經多次調整，現考量疫情趨穩，故決定自元旦疏運過後(1月4日起)恢復實施疫情前時刻表。

高鐵公司提醒，恢復疫情前時刻表後，除部分直達車停靠模式調整，亦有部分班次時刻調整，敬請旅客事先查詢欲搭乘車次時刻，以免影響既定行程。

受到本土疫情影響，高鐵今年前3季稅後盈餘為27.05億元，每股盈餘為0.48元，累計前10月合併營收為234.09億元，年減25.74%。