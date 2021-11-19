近洋東南亞線運價喊漲，帶動上海出口貨櫃運價綜合指數SCFI最新一週報價上漲1.17點、來到4555.21點，連二週上揚。除了亞洲近洋線走揚，在三大主要航線方面，美西線持平，美東線、歐洲線下跌。

據SCFI最新報價，東南亞線每20呎櫃運價1010美元，較上揚週32美元，漲幅3％；美西線每40呎櫃運價6730美元，與上週持平；美東線每40呎櫃10415美元，下跌174美元、跌幅1.6％；歐洲線運價每20呎櫃7552美元，下跌8美元，跌幅0.1％；地中海線運價每20呎櫃7234美元，上漲27美元，漲幅0.3％。

法人表示，亞洲近洋線從10月開始喊漲，主因疫後復甦工廠重啟生產趕出貨，及許多船舶調往泛太平洋造成亞洲區間缺船缺艙，本週貨櫃三雄紛紛調高11月底近洋線運價，長榮漲幅100～200美元，萬海漲幅150～300美元，同時加派船舶前往載貨，第四季營收可期。