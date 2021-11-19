台中市第二選區立委補選今天截止登記，分別有民進黨的林靜儀、國民黨的顏寬恒、台灣股票黨的張烱春、無黨籍李昇翰，以及黎明幼兒園園長林金連5人登記參選，中選會將於12月3日召開委員會審定候選人名單，明年1月9日投票。

台中市第二選區立委補選自11月15日開始登記，至11月19日截止，共有5人登記，3位是政黨推薦、2位是無黨籍。中選會將於12月3日召開委員會審定候選人名單，12月8日前辦理候選人號次抽籤，12月29日公告候選人名單，明年1月9日舉行投票。