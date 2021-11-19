本土社團北社今舉行20週年感恩餐會，前總統陳水扁以錄影方式祝賀，並提到，公投絕非洪水猛獸、不是政治紅線，而是普世價值，也是基本人權，不能剝奪、限制，甚至沒收；並強調，台灣的國際地位，對美國來說是「懸而未決」。

他強調，「沒錯，公投不能濫用」，但不能「民主逗逃走（走回頭路）」，民主只有「向前走，蝦咪攏不驚（什麼都不怕」。

他還說，美國的外交政策很清楚，支持台灣的民主，但不承認台灣的主權，甚至在阿扁總統任內，美國AIT處長楊甦棣就跟他說，美國完全無法接受中華人民共和國所講的，台灣是中國一部分的主張，但也認為，台灣的國際地位，對美國來說是「懸而未決」。

陳水扁透過錄影指出，北社是一個十全十美的本土社團，希望未來能為台灣本土社團的模範，今年主題是「堅持民主、守護台灣」，他有幾點互勉。

他說，堅持民主；民主就是多元的聲音、監督的力量，絕對不能有任何減少及任何限制，包括民主、多元、監督等，這是民主的力量，也是民主的價值，不能只剩下一種聲音。

他說，希望北社對於執政黨、政府有任何意見，應該大聲來說出，不能有違自己的主體性，否則那就不是真正的堅持、民主。

他指出，說到民主，大家也知道，過去大家對間接民主不滿意，所以追求直接民主，例如國會全面改選、總統直接民選，也期待台灣的未來、台灣的前途，應該交由台灣的住民直接來決定，也直接透過民主，公投選擇台灣的未來，這就是堅持民主非常具體的基礎。

說到守護台灣，他指出，最重要的是，守護台灣國家的主權，美國的外交政策很清楚，支持台灣的民主，但不承認台灣的主權，甚至在阿扁總統任內，美國AIT處長楊甦棣就跟他說，美國完全無法接受中華人民共和國所講的，台灣是中國一部分的主張，但也認為，台灣的國際地位，對美國來說是「懸而未決」。

他說，這要怎麼辦？台灣北社學問及經驗都比阿扁飽、豐富，「如何走出台灣的國家路，大聲說出，我們國家的名字叫台灣」。