資深女星比莉（本名王雪娥）已經69歲，性格卻還是超有活力，打扮也一直都很前衛又時尚，因此獲得「超級辣嬤」的稱號；而比莉姊罕見曬出40年前舊照，根本走在潮流尖端的模樣，讓網友超震驚，大讚她「台版瑪丹娜」，她自己也笑說，「現在算低調了」。

比莉姊在5歲半就第一次登台表演，到了1968年正式出道，在唱跳、演戲、主持、寫作和設計服裝都有亮眼表現，相當全方位，而她更是首位在美國開巡迴演唱會的華語歌手，當年影響力不俗；在2007年爆出罹患淋巴癌，震驚演藝圈，所幸在積極配合治療，2012年成功治癒，隨即就到拉斯維加斯表演。

在大多數人眼裡，現在69歲的比莉姊是個時尚的「阿嬤」，不免好奇她當年的外型有多令人驚艷；昨（19）日比莉姊在IG發文，上傳一張40年前的黑白照片，畫面中她身穿背心外面罩著皮外套，頭頂像是警官的帽子，戴著手套吞雲吐霧，沒有裸露卻格外性感，她自豪地說「我超炸，現在算低掉了」。

比莉姊時尚感炸裂的舊照不僅被帥兒子周湯豪轉發，也瞬間引起網友討論，大讚她年輕時真的太潮，「台版瑪丹娜」、「現在還是一樣炸呀」、「永遠走在時尚尖端的比莉姊」、「好前衛！現在看還是很酷」、「比莉姊真的是fashion killa」、「真的帥到炸」。

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