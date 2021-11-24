疫情之下，許多高齡者居家隔離期間寂寞空虛冷，受網路詐騙的機會激增、詐騙形態也轉變為「假交友真詐財」！金融消費評議中心董事長林志潔指出，這波疫情下，國外已開始出現高齡金融詐騙，「以愛之名」的養套殺騙局讓許多高齡者退休金不保，而國內目前常見的高齡者詐騙案還是以投資型保單等金融商品「告知不實」產生的糾紛最多。

林志潔指出，過去金融詐騙是以金融商品為主，現在的金融詐騙則是從情感詐騙。疫情期間看到的是高齡者被「交友詐騙」，若不管金融消費保護，就統計數字來說，美國金融消費者保護局相關統計，疫情期間交友詐騙最多。之所以會歸類為金融，是因為高齡者交友後，會因話術而去買金融商品或者被金融剝削，開始鼓吹去買比特幣、境外金融商品，甚至有些商品不存在。

據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的數據資料顯示，2020 年「愛情詐騙」所造成的損失創下紀錄，共計3.04億美元，相較2019年增長約50%。40歲至69歲的人是最有可能因「愛情詐騙」而賠錢的受害者。

評議中心舉出「報導者」的案例，Alice在朋友鼓勵下註冊交友軟體，與「林先生」配對成功，林先生表明自己住板橋，是一名軟體工程師，家中父親在郵局上班，母親是藥劑師，Alice覺得林先生老實可信任，逐漸卸下心防，並與林先生加LINE聊天，林先生與Alice相談甚歡，讓Alice覺得充分被同理及肯定、找到可信賴的伴侶。

取得認可和信任後，林先生開始以「兩人的未來」進行詐騙。以共築兩人未來為名，要Alice下載某APP購買USTD(又稱泰達幣)，一開始有獲利，錢真的匯到戶頭裡，接著再要求Alice投入更多，雖然林先生表面與Alice共同出資（但林先生的出資僅是APP後台操作出來的假數字）；後來林先生不停要求Alice為兩人的未來投入金錢，Alice為此不僅動用存款、申請信貸、解除保險甚至跟友人借款，因為相信如果不再繼續投入，連一開始投入的本金都拿不回來。

林志潔指出，社群軟體炒股案層出不窮，要防止相關的網路金融詐騙，但現行都無法可管。比較相關的只有《通訊保障及監察法》，但只管「科技公司」與 「電信公司」，而還在研擬的《科技偵查法》則卡在個資、隱私權問題無疾而終。

對於這些網路詐騙，林志潔認為有四個解決方式，一是加速讓《科技偵查法》出爐；二是透過「數位通訊傳播法」，該法可有權要求違反社群團體關閉、下架。但平台業者反彈聲浪大，甚至有些社群媒體是以絕不配合檢調洩露個資為訴求。

第三，這些詐騙業者非金融業者，所以不在金管會所能處理的範疇，但林志潔指出，可運用《洗錢防制法》在金融詐騙的斷點（洗錢）上去攔阻。

第四則是消費者教育。林志潔強調，對消費者不能只有「保護」（protection）還要有賦權（Empowerment），消費者自己要有判斷能力，業者也要更努力告訴消費者有合法商品的存在。