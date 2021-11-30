台灣第一名模林志玲2019年閃嫁日本「放浪兄弟」AKIRA，婚後定居日本，夫妻倆的「做人」進度一直是大家關注焦點，日前林志玲迎來47歲，開心曬出自拍美照，並發文「感謝生命」，引來外界猜測是否有好消息了？今（30日）再度表示「感謝未來」，連2天的曖昧發文格外引人聯想。

林志玲30日在社群網站分享一張側臉美照，穿著白色洋裝的她，站在草原裡，迎著吹來的風露出甜美笑容，讓人也跟著感染濃濃幸福氛圍，尤其她配文寫下：「感謝未來」，更是引來一大票粉絲瘋猜志玲姐姐是否有喜，跟著在底下留言「一定是有好事發生，恭喜你」、「好事發生，希望和我想的一樣，跟你期待的一樣！祝福你們」、「恭喜先」、「看到志玲姊姊開心、幸福，我們就很放心了」。

林志玲29日過47歲生日時，一早就放送甜美托腮自拍的氣質照，有感而發寫下：「感謝母親，感謝生命。感謝每一顆真心～感謝每一個奇蹟～感謝無法逆齡的自己。一直勇敢，一直柔軟。感謝所有美好 都來得剛剛好」，字裡行間藏不住滿滿幸福，而連續兩天的曖昧文字，更是令粉絲忍不住猜測女神是在預告喜訊。