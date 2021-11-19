大園福海宮因廟址位處桃園機場第三跑道徵收範圍須搬遷，近期向文資審議會提出拆遷評估計畫，屋頂排頭被列為保存物件。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城計畫等了12年終於在11月12日動工，地政局統計，航空城計畫徵收範圍內，有登記的大型宮廟及教會共有11座，其中大園福海宮因曾申請為歷史建築，拆遷上須審慎多重評估，30日拆遷評估計畫將送至文化資產審議會審議，通過後預計12月20日可動工、明年3月搬遷。

福海宮建廟至今近170年歷史，廟內重要傳統民俗「飛輦轎、過金火」更是無形文化資產 ，航空城計畫推出後，廟方原希望不要被徵收，因此於2017年提出歷史建築申請，後來得知若不接受徵收，該地將因被航空城建設包圍恐淪為1座孤島，廟方再次投票並請示神明，決議接受徵收進行搬遷，為避免繁雜程序欲撤除歷史建築申請，但2017年已通過歷史建築審議，只差須確認都計範圍確定，因此遲遲尚未公告。

文化局指出，內政部上月已公布都計範圍等相關資訊，目前廟方依經費、價值、保存及拆除進行評估，預計保留石獅、門扇、正殿兩旁木作木雕、屋頂剪黏與排頭等，先將其取下後放置倉庫保存，待新廟規畫設計時再重新安置，文資審議會將於30日將一併公告及審議。

福海宮地雖位於機場跑道徵收範圍，不過急迫性不高，最晚與其他廟宇一樣可至2024年10月再搬遷，但福海宮欲領取自願優先搬遷20％補償費，決定先在海湖里租用建地設置臨時紅壇。地政局表示，福海宮的臨時建築許可上周剛提至市府，待市長簽核後，建管處即可核發臨時建築執照，廟方預計於12月20日動工、明年3月搬遷。

地政局說，除福海宮外，沙崙里保安宮、坑口源福宮也都想採取優先搬遷、領取自願優先搬遷20％補償費，不過保安宮位處沙崙里多為農地，源福宮更是土地公廟性質，易地畫設專區不能遷太遠，兩者目前皆找無建地卡關。

地政局盤點，航空城計畫內有登記的大型宮廟及教會共有11座，大園鄉召會聚會所徵收後無營運打算、不需安置；誠聖宮、聖威宮採原地安置；保安宮規畫區外安置；基督教改革宗長老會伯特利堂教會、福元宮、福海宮、源福宮、新興宮、菩因禪寺及聚德堂採易地安置，福元宮因坐落優先搬遷地區已於10月底搬遷。