市面清潔用品琳瑯滿目，有些也會添加柑橘成分減少刺鼻味，不過一名5歲兒童把一款水管通劑誤認是橘子汁喝下肚，導致食道灼傷必須全部切除，家長親友在PTT發文控訴通劑包裝設計太像飲品，但大部分網友則認為是家長疏失，要負最大責任。

原PO在PTT八卦板發文爆卦，表示友人買了一款「愛微酵」的柑橘水管疏通凝膠，因為急著煮飯先放在桌上，結果家中5歲小孩當成橘子汁，一轉開就喝下，現在必須進行全食道切除併胃管重建手術。原PO認為商品設計過於鮮艷、瓶蓋也無安全設計，卻還在販售，怒批「都沒有政府、沒有人可以管管嗎？」

網友認為該款水管疏通凝膠產品說明有加註警語，家長應該妥善收好。（圖／翻攝PTT）

貼文一出引起網友熱議，多數網友都直指家長疏失問題較大，「煮飯是有多急忙？」、「這是父母失職跟包裝有啥關係」、「那橘子工坊怎麼辦」、「自己不收好怪人家包裝的鮮艷」、「小孩什麼拿到都可以喝，別以為白色就好」、「廠商應該都有標示警語吧，誤食是家長問題」、「小孩是被害人，家長是加害人」。

不過也有人認為通劑看起來像飲料，「我也以為這是橘子口味的飲料」、「長的像飲料罐」、「這包裝沒收好真的會出事...」、「光看產品名還真的以為食品」、「這類東西不是一般蓋子都有特殊設計嗎」、「不會買這種包裝鮮豔看起來很像飲料的物品」。

原PO也補充說明，發生意外後沒向廠商索賠，只是希望督促政府監督包裝設計問題，「大家都覺得包裝沒錯的話，就退我文吧，繼續縱容以後會有更多更像的產品出現，我再自己反省。」

根據台灣兒童醫學會網站指出，超過一半以上的誤食中毒事件發生在小於六歲的孩童，任何東西都有可能造成兒童的誤食，包括藥物、細小物品、清潔劑、殺蟲劑，所有的藥物或保健食品，都應置於兒童不易開啟的安全瓶中，環境清潔用品或殺蟲劑應集中收納在加鎖的櫥櫃中。