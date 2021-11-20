必比登名店「建宏牛肉麵」今年8月一度停業，老饕一片錯愕。結果歇業沒多久，網友發現老闆只是換個地方另起爐灶，並更名「采宏牛肉麵」。據指出，改名兼搬家的原因與營業稅有關，但網友虧新址的下一條街，「就是國稅局欸！」

「建宏牛肉麵」驚傳停業時，許多人深感可惜，還衝著關店前吃一波。後來發現不是歇業，只是搬家了，還換了新店名「采宏」。據《東森新聞》報導，原建宏受疫情影響收入銳減，老闆為了節省營業稅支出，決定以新的名字再出發，並申請免用統一發票。

網友討論熱烈，對於老闆變招覺得情有可原，卻也不免感到不滿，「這是正常的嗎？不開發票還這麼高調」、「公開的秘密，很多名店都這樣搞」；也有人支持，「不是每一家小吃店都可以免開發票，申請是權利，審核通過就合法」。

還有網友虧，老闆避營業稅，可是他知道距離新店面走路不到10分鐘的中華路上，「就是國稅局嗎」。