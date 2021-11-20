運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬羊、猴、狗的人12月運勢比11月更好，擺脫過去一段時間的不順遂，事業蒸蒸日上，生活沒有煩惱，為今年畫下完美的句點。

▍1.生肖羊

屬羊人穩重又理智，做事按部就班，從來不會急功近利，更不會被來路不明的誘惑沖昏頭，他們不貪心，不會侵佔別人的利益，因此能穩定發展，今年最後一個月屬羊人運勢轉旺，實力將有明顯進步，能緊緊抓住發財機會，工作順利，有機會升職加薪，讓今年畫上完美的句號，也為明年做了周全的準備，日子過得順心如意。

▍2.生肖猴

屬猴人頭腦聰明，態度積極，做事乾淨俐落，下決定時非常果斷，遇到機會都能好好把握，因此很容易取得成功，不過他們11月狀態停滯不前，總覺得做什麼都沒那麼順手，12月終於擺脫瓶頸，進步飛快，賺錢變得輕鬆，手頭寬裕，生活無憂無慮，如果心中一直以來有未實現的計畫，可以把握12月付諸行動，將能迅速步入軌道，獲得亮眼成果。

▍3.生肖狗

屬狗人性格正直，而且非常有責任感，只要交付給他的任務就會負責到底，是大家信賴的對象，他們對朋友講義氣，只要有人需要幫助，就會立刻伸出援手，因此很受到大家的尊重，不過他們在11月生活或事業上會遭受一些損失，12月終於迎接好運降臨，在職場上做出亮眼表現，在競爭者中脫穎而出，同時財運也會好轉，身邊又有貴人當靠山，12月整個月都沒有煩惱。