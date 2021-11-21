把握好天氣！中央氣象局表示，這波冷空氣影響最明顯的時間點落在周二(23)、周三(24)清晨，強度介於東北季風與大陸冷氣團之間。（本報系資料照）

今天最後一天好天氣！中央氣象局表示，這波冷空氣影響最明顯的時間點落在周二(23)、周三(24)清晨，強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，北台灣最低溫可降至13度，若水氣與溫度條件配合，北台灣3500公尺以上高山有望降雪。

氣象局預報員趙竑表示，明(22)日鋒面通過，北部及東北部天氣明顯轉涼，周二和周三清晨是這波冷空氣最冷的時候，尤其中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷，強度上是否為東北季風或增強為大陸冷氣團，還要看明天溫度才能判定。

溫度方面，北台灣清晨低溫約13到14度，中部和東半部約15到17度，南部約17到18度，沿海空曠地區可能更更冷，要適時添加衣物。

降雨方面，明後兩天北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周三冷空氣減弱，屆時東半部地區及大台北山區仍有零星短暫雨。

降雪部分，因為周二清晨到周三清晨是最冷的期間，水氣條件來看，最有機會降雪的時間以周二較有機會，北台灣3500以上高山有望降雪。

趙竑指出，周三起冷空氣開始減弱，但下一道冷空氣將在周五(26)南下，北部及東北部仍降溫有感，也要留意局部地區降雨情況。

氣象局長鄭明典表示，今天是變天前的暖和天氣，這次又會是快速降溫的的天氣型態，全台都有顯著有感，尤其北部、東北部偏濕冷，北部今天半夜起降溫，南部稍慢，但明天晚上就全部降溫。