自來水公司為汰換鯉魚潭廠原水站2400mm蝶閥及配合鐵道局與台中市政府綠廊道工程改接1000m／m送水管線，辦理鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程、台中-鐵路綠空廊道備援送水管改接工程，預計自11月30日9時至12月2日8時停水，共計47小時，包含台中市原8區、潭子區及大雅區西寶里，約計17萬8478戶；水壓降低區域包含后里區、大甲區及外埔區，約1萬3600戶。

經發局指出，停水範圍為南屯區黎明路一段37巷3弄及鐵路沿線以北；鐵路沿線以西(部分潭子區頭家東里位於鐵路以東)；潭子區潭富路以南；國道一號以東。水壓降低範圍為大甲溪、后里區甲后路、大甲區育英路以北；國道1號、后里區三豐路以西；大安溪、后里區眉豐路以南；大甲區南北三路、山美路以東，提醒市民提前儲水。

自來水公司第四區管理處將通知停水區域的里長、地方民意代表、大用水戶及綜合醫院等，並規畫設置臨時取水站56處，停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，另歡迎市民加入台水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。

經發局提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水。

此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，因此管線末端或巷弄區域將延後2小時恢復供水，請市民盡早儲水備用，停水期間，市府與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，確保工程如期完工。