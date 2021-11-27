台南市區昨天深夜發生警匪追逐，35歲朱姓男子駕車行經永康區時，因加速衝撞警方的路檢點，員警隨即通報攔截圍捕，雙方狂追大約20公里，朱男還一度逃上高速公路，並沿途丟包毒品，警方前後合計開了19槍，最後才在仁德區將他攔下，過程中也造成騎機車追捕的永康警分局鹽行派出所警員林致融腳部扭傷。全案偵訊後，27日依妨礙公務、毒品等罪嫌移送法辦。

台南市警方追逐20公里、開了19槍才將涉嫌持有毒品的朱姓男子逮捕。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

據了解，朱男為毒品治安人口，曾多次被警方逮捕。昨天深夜9點28分左右，朱男駕駛1輛白色賓士車行經永康區永大路三段，遇上永康警分局設置的路檢點時，由於沒有停車受檢，還猛踩油門加速衝撞逃逸，甚至從永康逃上高速公路，最後又從仁德交流道竄回市區平面道路，永康警方不僅沿路追逐攔截，還通報歸仁警分局與警一分局協助圍捕。

朱男駕車下國道後，又在仁德區中山路、文德路、文山路、文華路、民安路、中正路，以及東區裕信路、裕和路等路段逃竄長達20公里，過程中除與1輛自小客車擦撞外，還多次衝撞攔截的警車，警方為避免波及用路人安全，前後共開了19槍，最後才在仁德區文德路將他攔下逮獲。

警方調查，朱男在逃逸過程中，不僅造成警方巡邏車輕微受損，全程騎機車追捕的警員林致融腳部也受到輕微扭傷，還擦撞另輛自小客車，導致郭姓駕駛腰部扭傷。

至於從永康警分局發布攔捕通報後，警方共調度歸仁、永康及警一分局等10多輛警車、至少30名警力加入圍捕的行列。由於朱男在逃逸過程中，還丟棄疑似毒品1包，經鑑識人員現場採證清點後，共起出5小包二級毒品安非他命。

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