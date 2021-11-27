「屯區GOGO購活動」活動，今日在大里內新黃昏市場登場，結合台中購物節活動，現場熱鬧滾滾。（台中市政府提供）

台中購物節邁入第8週，結合屯區GOGO購活動，市長盧秀燕27日抽出月月抽最後一週百萬現金幸運兒，以及加碼1組百萬元市民專屬獎，2位中獎者均是西屯市民，得主直呼「這是真的嗎！」、「感覺在作夢！」盧秀燕表示，截至26日台中購物節累計登錄金額已突破193億元，APP下載量也逾103萬次，市府再加碼抽十支iphone 13，活動至12月9日止，壓軸「千萬好宅」將登場，歡迎大家踴躍來台中消費登錄抽大獎！

「屯區GOGO購活動」活動今日在大里內新黃昏市場登場，結合台中購物節活動，現場熱鬧滾滾，盧秀燕與奧運田徑跨欄選手陳傑、中信兄弟象啦啦隊員峮峮一同先抽出百萬現金得主，中獎序號出來後，盧市長立即與陳傑、峮峮call out給中獎者西屯區王小姐。

電話一接通，盧秀燕說，「您好，我是市長盧秀燕，知道為什麼我打電話給您嗎？」王小姐驚呼，「是我中獎了嗎？這是真的嗎？」王小姐開心表示，她從事網拍工作，購物節抽獎序號約3千多個，抽中百萬現金一時還沒想到怎麼使用。

接著抽出市民專屬百萬現金得主，由同住在西屯區的劉小姐中獎，盧秀燕緊接著call out，電話接通後，盧秀燕說，「恭喜您中獎，中了100萬現金！」劉小姐目前是東海大學碩二生，買了1萬4000元中獎，她興奮笑說「真的是市長嗎？感覺在作夢，沒想到居然中獎了！」現場民眾都感受到劉小姐的開心，一片歡呼恭喜她，盧市長也邀請中獎民眾擔任臺中購物節代言人，持續消費參與活動。

盧秀燕致詞時指出，最近民眾看見她，第一句招呼語都是「市長，打電話給我！」，因為購物節期間，只要接到市長電話代表中大獎，今年搭配振興五倍券，擴大購物節中獎活動，總獎金逾3億元，感謝民代不分黨派協助。

「歡迎大家繼續來台中消費！」盧秀燕表示，截至昨日台中購物節累計登錄金額已突破193億元，是去年2倍以上金額，更將破200億元紀錄全國第一，APP下載量也逾103萬次，今日再加碼抽出十支iphone 13幸運兒；台中市拚經濟，每天送現金，截至昨日已送出2億4千萬元現金，活動到12月9日止，請大家繼續消費登錄就有機會將大獎直接拿回家。