二林風箏節由二林公所與「亞洲國際風箏聯合會」合作舉辦，來自全國各地的風箏達人團隊，放飛各式大型氣囊風箏、串聯風箏，令人目不暇給。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

二林風箏節由二林公所與「亞洲國際風箏聯合會」合作舉辦，來自全國各地的風箏達人團隊，放飛各式大型氣囊風箏、串聯風箏，令人目不暇給。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

二林風箏節今年風箏主題為二林三果，火龍果、葡萄和豐水梨。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

二林風箏節今年風箏主題為二林三果，火龍果、葡萄和豐水梨。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

田尾鄉農會首度舉辦「花現美好田尾＆植物產地市集」，理事長楊春枝(右起)、「董家花田」青農董韋志，與總幹事吳政憲，歡迎各地愛好賞花、玩植栽的民眾來遊園、賞花，拍美照。（農會提供／謝瓊雲彰化傳真）

田尾鄉農會首度舉辦「花現美好田尾＆植物產地市集」，還有農遊趣小旅行體驗，總幹事吳政憲(左起)與「董家花田」青農董韋志，歡迎各地愛好賞花、玩植栽的民眾來遊園、賞花，在草地上野餐歡度美好假日時光。（農會提供／謝瓊雲彰化傳真）

周末何處去？田尾鄉農會12月4、5日一連兩天舉辦「花現美好田尾植物產地市集活動」，將串聯各地植物玩家展示珍奇植栽，二林鎮公所則再度於儒林公園舉辦大型風箏節活動，要和來自各地的民眾一起放風吹。

田尾鄉農會今年首度舉辦花現美好田尾、植物們的產地市集活動，結合在地園藝、植栽業者，並邀集各地植物玩家共襄盛舉，誓言打造讓人「每年都想來一次的市集」，將有珍奇植物展示，民眾可逛產地市集、還有盆栽花卉DIY體驗活動。

農會理事長楊春枝說，歡迎大家一起來趟農村小旅行，到田尾拍花卉網美照，「農遊趣」體驗活動打卡就送精美小盆栽，消費集滿10點，加碼送1人次參加農遊活動，遊客可騎單車遊賞台灣銘園、董家花園、鳳凰花園和合利園藝等知名景點，額滿為止。

總幹事吳政憲表示，最有看頭的是農會倉庫廣場的「珍奇植物展」，共計52個攤位一連兩天盛大展示多肉植物、熱帶雨林植物，還有樹雕、插花、仙人掌、多肉組合盆栽體驗、產銷班的優質蔬果展售等，歡迎各地植物玩家到田尾尋寶；會場邊還有花卉評鑑，讓花農們透過競賽切磋交流。

二林儒林公園和一旁二林高中代管空地，5日將再度放飛各種大型造型風箏，二林風箏節今年進度第二屆，主題為二林特產三果：火龍果、葡萄及豐水梨，有3公尺高的火龍果軟體風箏，及葡萄、豐水梨Q版圖案平面六角風箏。

今年二林風箏節場邊除了有虎劇團雙人扯鈴、果凍姐姐互動唱跳與魔術表演，重頭戲依然由由「亞洲國際風箏聯合會」領軍，號召全國各地風箏達人，放飛展示各種軟體和科技風箏，包括11米高的獵鷹、5米高的蠟筆小新，與聖誕老公公造型等大型氣囊風箏，和各種可愛動物造型風箏，和超吸睛的魷魚串聯風箏。

主辦單位指出，風箏達人們手腳並用、甚至用嘴咬線放風箏，技術高超保證大開眼界，，而「特技風箏團飛排字秀」也將由達人團員們挑戰在空中排出「一顆聖誕樹」，值得拭目以待。