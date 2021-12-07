（取自「公民1495行動聯盟」臉書專頁）

林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，意外扯出他與綠營民代關係匪淺。今有媒體曝光一張林秉樞和民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠的合照，其中林秉樞坐在「C位」，再度引發討論。對此，郭國文表示當天聚餐是范雲約的；范雲則強調，那是第一次認識林秉樞，與一般聚會沒有不同，呼籲大家把重點放在親密關係的暴力與性私密影像威脅，希望不要再有下一個受害者。網友諷刺，「是在玩狼人殺喔」！

根據《鏡週刊》報導，據讀者提供一張照片指出，林在2020年曾做東，邀請郭國文、鍾佳濱、范雲及邱臣遠一起吃飯。

主揪的范雲回應「當天不知道林秉樞會到」，邱臣遠說，跟鍾佳濱算認識，但完全不認識林秉樞。鍾佳濱表示，這場飯局的主揪是范雲，自己只是受邀參加，後來自己有找邱臣遠，已不記得現場有無林秉樞，根本忘了這個人，林跟他也沒有聯絡。

郭國文指出，這場餐敘是范雲邀約自己和鍾佳濱，因過去大家都是學運世代，現場就只是閒話家常。因為在席間，林秉樞剛好來電，之前林又提過很欣賞范雲，所以就問林要不要一起過來，結果他就跑過來了。范雲表示，當天主要是學運老朋友聚會，自己事先不知道林秉樞會到。

網友諷刺，「沒事吃香喝辣，出事後都喊不熟」、「說不熟，鬼才信」、「一場有四位立委參加的飯局，結果拍照坐最中間的大家都不知道是誰」、「是在玩狼人殺喔」！

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