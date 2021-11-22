美國國防部先前宣布，已成功讓C-130運輸機在飛行中回收無人機，未來的「空中航空母艦」顯然已具備雛形；不過《國防新聞》（Defense News）指出，當時有1架無人機於測試中墜毀，且要讓相關概念能在實際作戰中發揮功效，下一步將「更加困難」。

美國國防部「國防先進研究計畫局」（DARPA）表示，該單位已於10月29日的測試中，首次成功將1架實驗性武器X-61「小精靈」（Gremlins）無人機，回收進飛行中的C-130運輸機內，是計畫的「重大里程碑」；DARPA於2020年10月28日也曾進行過類似測試，當時無人機共嘗試與回收系統對接9次，但沒有任何1次獲得成功，最後參與測試的X-61都只能以降落傘於地面回收。

不過X-61製造商Dynetics公司的「小精靈」計畫專案經理基特（Tim Keeter）承認，此次最新的測試中「並非都是好消息」，當天首架試飛的X-61突然遭遇電力系統問題，且沒有足夠的時間張開降落傘，最後因此墜毀。基特表示，這項損失讓人「非常失望」。

《國防新聞》則指出，雖然這次測試獲得成功，但下一步將「更加困難」，因為該計畫得證明相關系統確實具備執行任務的能力，這意味著系統須更加可靠，且回收速度還要進一步加快，至少須能在30分鐘內回收4架無人機；再下一階段更要讓X-61搭載執行任務所需的感測器等各類酬載，展示其將如何為美軍任務作出貢獻。