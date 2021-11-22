桃園昨發生超商員工勸人戴口罩而喪命，疫情指揮中心提醒，民眾規勸對方戴口罩時仍要注意自身安全，若對方堅持不戴，建議舉發即可，避免發生正面衝突。聽完指揮中心回應，網友氣得痛批，講幹話嗎，難道舉發就不會受到報復性攻擊。

桃園龜山一名40多歲的蔣姓男子昨因未戴口罩被超商店員勸導，竟拿刀猛刺對方，導致店員不幸喪命，此舉引發外界撻伐。對此，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，將請警察加強夜間超商巡邏，提高見警率，減少意外發生；而指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心對規勸戴口罩而發生的暴力行為強力譴責，民眾若不聽從戴口罩規勸，進而使用暴力者，都將請檢警單位重辦，另提醒民眾在規勸時務必注意自身安全。

聽完指揮中心的回應，批踢踢網友痛批，「x他媽的講幹話」、「舉發會更容易激化對方的行為」、「可舉發…都回頭刺人，舉個屁」、「現在才講是事後諸葛」、「舉發是不會被報復攻擊喔？當人白癡嗎」、「自保都來不及還舉發咧，不肯擔責任又愛下指導棋」、「有需要警方協助，警察機關都會配合，警力有限，警力在哪」？

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

指揮中心指揮官陳時中今天接受媒體採訪時表示，口罩政策暫時不會改變，並提醒，相關工作者勸導配戴口罩，要以自身安全為主要考量。