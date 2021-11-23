中方今夏測試高超音速滑翔體時 據說在南海向目標發射了彈頭

新報導傳出，中方今夏測試的可攜帶核武高超音速滑翔體在穿越大氣層時，還發射了某種彈頭。

據《動力》（The Drive）網和《衛報》（The Guardian）22日報導，如果這是真的，顯示這已新武器還具備令人好奇，但性能尚不明確的新戰力。而《金融時報》（Financial Times）21日說，中方7月27日測試了令人費解的高超音速滑翔體，當它在南海上空至少以5倍音速接近目標時，發射了某種彈頭。

至今報導紛紛指出，這種高超音速滑翔體進入太空後，經軌道環繞地球，再穿越大氣層朝目標飛去，而這就是所謂的「部分軌道轟炸系統」（Fractional Orbital Bombardment System，FOBS）。

就這方面來說，這似乎很像冷戰時期的某些概念。而「部分軌道轟炸系統」的關鍵優勢在於，它能從與預警設施相反的方向發動打擊。除了部分軌道轟炸能力外，高超音速滑翔體和傳統的彈道飛彈相比，能在大氣中變換方向，飛行軌跡較難捉摸，也更難偵測與防禦。

《金融時報》引述未具名專家的話說，相關證據顯示，中方在高超音速武器上應該已領先美俄。

美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）最近接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時透露，中方7月27日的測試涉及長程飛彈。他說，飛彈環繞地球，投下高超音速滑翔體，讓它滑翔回中國，打擊了當地的一個目標。

如今《金融時報》引述知情人士的話說，這滑翔體飛行途中在大氣中發射了另一枚飛彈。儘管文內某些部分說，這滑翔體發射的是另一枚飛彈。但文中同時也指出，有些五角大廈專家認為，它是空對空飛彈。

另一方面，文章引述美國國防高等研究計劃署（DARPA）不具名專家的話說，它其實可能是某種像美國正在研製的反飛彈防禦系統武器。而國防高等研究計劃署的專家無法確定，中方怎麼有辦法從高超音速滑翔體發射反制武器。目前沒有人能確定，中方高超音速滑翔體所發射的，究竟是甚麼，還有到底為了甚麼原因要發射。