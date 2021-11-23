彰化縣秀水鄉緊鄰馬興村、鶴鳴村之間的石苟排水溝馬興段，23日上午有民眾驚見排水溝岸邊浮出數千隻死魚，已飄散出陣陣惡臭，當地馬興村長陳明灶表示，近日氣溫驟降加上，加上排水水位下降，懷疑是有不肖業者利用上游水利單位放水，趁機偷排廢水導致。
環保局回應，獲報有大量漂浮魚屍，第一時間即已通報水利資源處協助清除魚屍，並立即派員至秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間石笱排水水域勘查、採樣。
初步勘查發現，該處排水水流緩慢靜止，且浮出大量魚屍，初步檢測結果，溫度為21.8℃，溶氧為2.99mg／L，pH為7.64呈中性，沿線巡視並未發現廢(汙)水不當排放情事，初步研判應為溶氧不足所致；另主動巡視下游至頂番婆閘門，發現該閘門關閉導致水靜置滯留，研判22日晚一夜缺氧致魚群大量死亡。
有網友在彰化踢爆網貼出大量死魚暴斃翻白肚的照片，指馬興村排水溝又有大量死魚出現，已散發陣陣惡臭，來往民眾不論開車或騎機車經過，就算戴著口罩仍可聞到濃濃臭味。
當地馬興村長陳明灶表示，石苟排水溝經過彰化二水鄉、社頭鄉、員林市等多個鄉鎮，最後從鹿港鎮出海，這幾天氣溫驟降，加上風大，臭味比較不容易停留，懷疑是有不肖工廠業者趁機偷偷排放廢水，導致魚類死亡，因此趕緊通報縣府環保局處理。
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