秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間石笱排水水域，有數千隻魚翻肚暴斃，已散發惡臭。引發居民質疑是兩岸不肖工廠業者趁機偷排廢水，通報環保局。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣秀水鄉緊鄰馬興村、鶴鳴村之間的石苟排水溝馬興段，有數千隻魚翻肚暴斃，已散發惡臭。（謝瓊雲攝）

秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間石笱排水水域，有數千隻魚翻肚暴斃，已散發惡臭。環保局派員勘查採檢。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間石笱排水水域，有數千隻魚翻肚暴斃，已散發惡臭。環保局派員勘查採檢。（彰化縣環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣秀水鄉緊鄰馬興村、鶴鳴村之間的石苟排水溝馬興段，23日上午有民眾驚見排水溝岸邊浮出數千隻死魚，已飄散出陣陣惡臭，當地馬興村長陳明灶表示，近日氣溫驟降加上，加上排水水位下降，懷疑是有不肖業者利用上游水利單位放水，趁機偷排廢水導致。

環保局回應，獲報有大量漂浮魚屍，第一時間即已通報水利資源處協助清除魚屍，並立即派員至秀水鄉馬興橋與馬鳴一橋之間石笱排水水域勘查、採樣。

初步勘查發現，該處排水水流緩慢靜止，且浮出大量魚屍，初步檢測結果，溫度為21.8℃，溶氧為2.99mg／L，pH為7.64呈中性，沿線巡視並未發現廢(汙)水不當排放情事，初步研判應為溶氧不足所致；另主動巡視下游至頂番婆閘門，發現該閘門關閉導致水靜置滯留，研判22日晚一夜缺氧致魚群大量死亡。

有網友在彰化踢爆網貼出大量死魚暴斃翻白肚的照片，指馬興村排水溝又有大量死魚出現，已散發陣陣惡臭，來往民眾不論開車或騎機車經過，就算戴著口罩仍可聞到濃濃臭味。

當地馬興村長陳明灶表示，石苟排水溝經過彰化二水鄉、社頭鄉、員林市等多個鄉鎮，最後從鹿港鎮出海，這幾天氣溫驟降，加上風大，臭味比較不容易停留，懷疑是有不肖工廠業者趁機偷偷排放廢水，導致魚類死亡，因此趕緊通報縣府環保局處理。