進超商不戴口罩怎辦？ 政院：可張貼告示或廣播勸導

內政部長徐國勇。（行政院提供）

對於超商員工因為勸導消費者戴口罩卻被刺死一事，行政院發言人羅秉成今（23）日在記者會表示，可以用張貼告示或廣播方式勸導，提升超商軟硬體、防衛器具，擴充安全設備，增設保全系統。警方在接獲報案快速抵達現場，超商保全與警方聯絡機制，讓警方及時到現場處理案件。請警方加強超商巡邏、見警率，啟動快打部隊應處。

內政部長徐國勇強調，球棒是用來打球的，不是用來打人的，聚眾鬥毆用球棒打人，就是兇器。警察臨檢對於有幫派背景，有「暴利」就會使用暴力，對攜帶物品要予以註記，是針對幫派、博弈（網路簽賭）、電信詐欺，才會註記，警政署絕對神之以法。

他強調，在不增加警察負擔之下，調整巡邏路線，增加超商見警率。有團體有所誤會，一併說明。他也希望，超商店門一開，就可以用廣播「咚咚，防疫期間請戴口罩」，或是張貼告示勸導。防衛器具最立即是辣椒噴霧，樂觀其成，警械是涉及警械條例。

法務部部長蔡清祥也說，已修正法刑法第149條、150條，加重刑度；檢察官承辦暴力犯罪，從嚴從速偵辦，與警方加強合作，偵辦暴力犯罪決心。

至於鼓勵超商大夜班2人值班，經濟部次長解釋，是彈性多元的方式處理。