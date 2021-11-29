新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，緊接著是返鄉熱潮，台灣防疫旅館和計程車量能再成話題，桃園市長鄭文燦29日傍晚參加口罩捐贈活動時坦言4000間防疫旅館1月15日以後都是滿載，因國旅興盛，飯店旅館寧願選擇國旅市場，呼籲指揮中心審慎計算、精準掌握，他也提到桃園防疫計程車隊全台最大，「不夠的是其他縣市！」

鄭文燦說，桃園的防疫旅館達4000間，春節期間也會增加短期的防疫旅館，坦言目前從1月15日以後都是滿載，所以如果最新入境的可能要申請集中檢疫所，目前集中檢疫所還沒有滿載。

鄭文燦希望增加防疫旅館的數量，但也直言現在國旅非常興盛，很多飯店或旅館寧願選擇經營國旅市場，他呼籲指揮中心審慎地計算、精準地掌握防疫旅館以及集中檢疫所的使用情況。

因入境後都要透過防疫車隊接送和載去醫療院所PCR檢測，鄭文燦說，送去做PCR檢測會使用防疫計程車，桃園會錯開時間，目前全台灣最大的防疫計程車隊是在桃園，有將近600輛，其它縣市還沒有這個條件，「所謂的防疫旅館跟防疫車隊不夠指的是別的縣市，桃園在這方面指標還是最高的！」