在西方國家擔心俄羅斯可能計畫入侵烏克蘭之際，俄國國防部今天表示，俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）和美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天通話。

俄國國防部在聲明中說，吉拉西莫夫和密利討論「當前國際安全問題」，但未提供進一步細節。

俄羅斯軍隊最近在烏克蘭邊境集結，引起西方國家關注。華府表示，俄羅斯在烏克蘭邊界附近進行「不尋常」的軍事活動，「確實令人非常擔心」。

不過俄羅斯否認計畫入侵烏克蘭。克里姆林宮痛斥美國警告俄羅斯恐入侵烏克蘭的言論「歇斯底里」、「既不合邏輯也不禮貌」。俄國對外情報局（SVR）則指美國官僚正嚇唬全世界。

五角大廈在聲明中證實美俄軍事首長通話，並表示他們討論「令人關切的安全相關問題」。

五角大廈表示：「這項通話是兩位領袖溝通的延續，以確保風險降低和避免爆發軍事衝突。」