印度近期傳出向中印邊境地區調集有豐富高寒山區作戰經驗的裝甲部隊，並展開大規模空運演習，聲稱這些新的部署是針對中國在拉達克地區大舉興建公路、機場等基礎設施並增派導彈和火箭炮部隊。雖然時節進入冬季，中印邊境的緊張關係似乎反而有升高跡象。

據印度《亞洲國際新聞社》（ANI）引述消息人士的話稱，印度就拉達克東部地區的軍事集結向中國表示擔憂，因為中國正在實際控制線附近修建新的公路，建造新的駐軍點，擴大了喀什、噶爾岡薩與和闐的主要基地外，還建造新的簡易機場，部署了包括導彈在內的重型武器。

消息人士表示，中共解放軍新建供陸軍與空軍使用的基礎設施，試圖避開美國衛星對其軍事部署的偵測，他們還招募了當地的藏人參與解放軍的部署，因為藏人更能適應高山上極為困難的氣候與地形。如果與去年相比，解放軍在這一帶的駐軍營舍、道路與環境適應等各方面都比去年好了許多。

消息人士認為，中國軍隊在拉達克對面的阿克賽欽地區修建新的公路，讓他們通往實際控制線的時間縮短了許多。大量的導彈和火箭炮部隊也已進駐二線陣地，時建造了偽裝用的掩體，還部署了大量偵察與監視用的無人機。為此，印軍也加強了邊境地區的部署，以應對中印邊境地區可能發生的突發狀況。

報導稱，印度已將許多原本針對巴基斯坦的裝甲部隊轉移到中印邊境的高海拔地區，坦克部隊可以在寒冷雪地中快速機動。邊境安全部隊數量也有所增加，整個拉達克地區都在部隊的監控之下。同時印度空軍還進行了規模空前的大型空運演習，以加強今後6個月的冬季儲備。

陸媒《新浪網》分析稱，印度坦克部隊曾在喀什米爾山區與巴基斯坦部隊數度交手，這大概就是印媒對該部隊在山地作戰的信心所在。然而眾所周知，相對於解放軍專門針對高原作戰進行強化設計的15式輕型坦克，印度陸軍的主力坦克，無論是俄制T-72、T-90系列還是印度自製的阿瓊坦克，都不適合高原作戰，要不然印度也不會在中印邊境陷入緊張之後突然就購入適合高原地區的輕型坦克進行國際招標。

報導認為，高原地區衝突比拼的是後勤能力，裝甲部隊對後勤補給的要求尤其高，印度在拉達克地區地面運輸條件較差，目前支持日常物資補給已經勉為其難，如果寄望於空運，包括列城在內的前線機場都位於解放軍遠端火力的打擊範圍內，一旦爆發大規模衝突，恐怕根本指望不上。