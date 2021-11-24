水氣減少僅1天，明雲系移入，降雨機率再增，加上氣溫偏低，感覺濕冷。今晨低溫略升，新北瑞芳13.5度，其他地區也回到14度左右。氣象專家賈新興提醒，下波冷空氣恐達「強烈大陸冷氣團」等級，今年入秋以來最強；由於還有一周時間，應持續觀察。

今天清晨仍偏涼冷，北部雲量稍多，不過降雨趨緩空氣轉乾，白天天氣還算穩定。各地氣溫：北部14至19度、中部14至27度、南部14至28度、東部14至25度。明天雲系移入，北部、東部局部地區轉有雨，溫差變化大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，周五（26日）起一波東北季風南下，北海岸、大台北東側及東半部有短暫雨，低溫變化不大、高溫略降。到了下周日（28日）東北季風減弱，西部轉晴時多雲。

預估下周二（30日）起將有另一波冷空氣南下，威力不輸昨天這一波，甚至有更強可能；已有專家提出「強烈大陸冷氣團」的警告，入秋以來最強。還有一周左右的時間，預報落差較大，且各國模式不一致，屆時是不是真的這麼冷，有待觀察。