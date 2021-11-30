受8月西南氣流豪雨影響，台南市大內區木瓜災損嚴重，8月時未受損的小木瓜，近期也快採收完畢，下一批木瓜量產還要等1個月，木瓜農表示，木瓜價格從9、10月高點降到近期每台斤20元左右，12月開始可能又要開始漲價，若有趕上這波漲價的瓜農，稍可彌補10月無瓜可賣的虧損。

大內區農友表示，8月豪雨時樹上快成熟的木瓜大多水傷，有的整園掉到只剩2成5至6公分小瓜，所以10月雖然每台斤有60元行情，多數人是沒多少瓜可賣，8月豪雨後開花的木瓜，則要等12月底才能採收；不過也有農友表示，5月開花的木瓜受損較小，現在正陸續採收。

山上區張姓瓜農表示，每個人栽種管理方式不同，收成期有差異，不過最近市場木瓜確實量有變少，價格有往上漲趨勢。大內區環湖里里長陳義男說，大內區木瓜園受豪雨影響較嚴重，不少瓜農想重種新苗，秧苗場卻出貨不及，很多人還買不到木瓜苗可種。

陳義男說，部分農友木瓜園下半年改種兩個月就可收成的南瓜，但近期南瓜價格也不好，想要再種木瓜，卻還要排隊，只能有多少種多少。

農友表示，最近天氣變冷，木瓜成熟速度也受影響，以前1星期可採摘出貨一次，最近的量只能兩星期採一次，若氣溫再下降，8月豪雨後開花的這批木瓜，收成期可能還會再延。

大內區阮姓瓜農表示，不只8月豪雨造成災情，豪雨造成木瓜樹根系脆弱，9月新開的花結果也較往年少又小，木瓜量要出來，可能要等明年2月、3月以後。