30日環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質多為良好等級，中南部位於下風處，稍易累積污染物，空氣品質為普通等級。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖以「良好」等級為主；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，30日鋒面通過及大陸冷氣團南下，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達98微克每立方公尺，傍晚起東北季風挾帶微量境外污染物移入臺灣，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化；竹苗以北地區位於迎風面擴散條件較佳，南部地區位於下風處易累積污染物；雲嘉南沿海地區受強風影響，易引發地表揚塵，影響空氣品質及能見度。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，30日鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，雲嘉南沿海地區因白天風速較強，可能引發地表揚塵影響空氣品質及能見度；12月1日至4日環境風場為東北風，空氣品質普遍較佳；5日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物較易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。