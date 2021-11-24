第二屆「臺北市職場性別平等認證」合格事業單位出爐了，共有5家事業單位獲獎，臺北市政府將於110年11月25日（星期四）上午10時假市府1樓中庭舉辦「臺北市職場性別平等認證記者會」。

臺北市政府勞動局局長陳信瑜指出，臺北市政府基於聯合國永續發展第5項目標（SDG5-性別平等）及推動友善職場的城市願景，自107年底公布推動亞洲第一個由政府發動的職場性別平等指標，並於109年開始受理職場性別平等認證申請，本（110）年度為認證第二年，雖受理期間恰逢疫情嚴峻時，惟仍有19家事業單位提出申請，本年度經評審共有聯合利華股份有限公司、行動基因生技股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台北花卉產銷股份有限公司、中租迪和股份有限公司等5家事業單位通過認證。

陳信瑜表示，本年度合格事業單位不僅總分達到80分以上且各指標單項分數皆需符合該單項50％以上的分數才能過關，也就是職場性別平等認證必須全觀的在職場各個面向落實，不能僅靠單項或某幾項高分拉分，因此能夠獲得認證相當不容易。本年度獲獎的5家事業單位都各有特色，也推動不少優於法令的措施，例如聯合利華股份有限公司提供每胎3日全薪陪產檢假、16週全薪產假，與3週全薪陪產假且適用同性伴侶。

臺北市政府投資的六大公司之一「台北花卉產銷股份有限公司」，董事長與總經理公開承諾推動職場性別平等並設置「性別平等委員會」，專案推動職場性別平等各項措施及福利，此外搭配產業特性，於國際婦女節及母親節以鮮花來感謝女性同仁為工作、家庭的辛勤付出；行動基因生技股份有限公司提供有薪放空假、配偶陪產檢假及其他優於法令天數的假別，另外支持多元成家提供多元成家結婚禮金，以及性平電影免費看，以提升公司多元文化。

中租迪和股份有限公司定期辦理基層與管理職領導力課程、舉辦性別意識及多元包容訓練課程，與托育機構簽定特約合作專案，營造友善育嬰環境，鼓勵男性同仁申請育嬰假；第一商業銀行股份有限公司提供全薪安胎假，最高可享44天，此外提供結婚津貼3萬元、孕期交通補助1萬元、育兒津貼第一胎10萬元、第二胎起15萬元，生雙胞胎最高領30萬元等。

陳信瑜表示，後疫情時代職場環境與勞動條件的變更已是趨勢，勞動法令已無法滿足所有現狀，鼓勵事業單位提供更多的彈性措施、與優於法令的作為。也期待更多事業單位參與職場性別平等認證，容納更多元背景的員工，讓職場環境變得更加友善與寬廣，企業得以與時俱進，不被時代所淘汰。