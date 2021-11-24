1名瑪姓女子日前在網路上結識1名軍官友人，對方宣稱因要寄送包裹給瑪女，須匯款至指定帳戶，瑪女不察，前往頭份市某銀行準備匯款時，行員查覺有異下，通知轄區頭份警分局頭份所員警趕來，及時阻止瑪女上當。

頭份分局頭份所員警是在23日下午接獲轄內某銀行行員報案表示，有民眾疑似被詐騙，請求警方協助，頭份所警員李育庭、周楷哲立即前往處理，到達現場後發現瑪姓女子正欲匯款，警方上前關心後得悉，瑪女是在網路上認識一名軍官朋友，對方聲稱要寄包裹給她，需匯款9萬8仟元至指定戶頭，員警深入查問後，確定為常見假交友真詐財手法，經員警與行員細心勸說下，瑪女始恍然大悟，停止匯款，且非常感謝警方及郵局人員積極幫她保住積蓄。

頭份分局分局長呂育騰表示，本案能順利阻詐成功是行員發現有異，機警向警方報案，經員警到場後與行員聯手勸說下，順利阻止詐騙案件發生，本分局將加強至本轄金融機構宣導，如發現民眾疑為遭受詐騙，請立即關懷提問，並通知警方到場處理，以維民眾財產安全。