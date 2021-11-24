宇峻奧汀（3546）旗下人氣手機遊戲《三國群英傳M》24日正式在越南上線，進軍東南亞。也同步公布另一款經典IP改作的手機遊戲《永恆星語：燐光起源》事前預約人數正式突破15萬人，遊戲上線時間將近，加上台北資訊月24日同步登場，預期在新市場、新遊戲以及展會福袋銷售帶動下，將為宇峻第四季營運帶來強勁動能。

宇峻奧汀表示，經典IP《永恆星語》正統續作《永恆星語：燐光起源》預約人數達15萬人，接下來遊戲將正式推出。該遊戲是以日系輕小說為題材的手機RPG遊戲，為弘煜科技與宇峻奧汀合作發行，該遊戲系列累積玩家達500萬，為自創的IP新作，先前已在馬來西亞、新加坡等市場推出，後續才推出台港澳、日本版。

而宇峻《三國群英傳M》24日也正式在越南上線，該遊戲去年在台港澳推出，帶動宇峻獲利攻上十年新高。今年轉戰海外市場，陸續在日本、東南亞市場推出。此外，台北資訊月也同步在24日登場，今年因應防疫，取消實體展會，改成以線上舉行，宇峻也同步推出回饋年中慶，展開限時5天的歲末年終感恩回饋，推出如《三國群英傳M》、《三國群英傳Online》、《天使之戀2 Online》等人氣遊戲福袋，也將為第四季業績帶來貢獻。

宇峻受到手遊《七大罪》在日本市場的貢獻，以及經典端遊《三國群英傳Online》回歸宇峻直營兩大因素帶動，第三季稅後淨利1.03億元，季增24％、年增13％，每股盈餘為2.14元，為近11年來單季同期新高。累計今年前三季，稅後淨利2.43億元，較去年同期增16.2％，每股盈餘為5.04元，優於去年同期的4.37元。

展望2022年，宇峻營運動能強勁，第一季將推出《幻想三國誌：天元靈心記》動畫，同時將把《幻想三國誌》第一～第四代在steam上推出。第二季則將發行《Sin七大罪》全球英文版，將瞄準美國市場推出。

第三季則將推出跨平台遊戲《幻想三國誌：天元異事錄》、《曉之軌跡》韓國版。另外也將推出新遊戲《蔓不生長》、自研的SLG產品《三國群英傳戰略版》，全年產品動能強勁，看好2022全年營運表現。